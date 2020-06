Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Altenheim - Aufgefahren

Offenburg (ots)

In der Fischergasse kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Auffahrunfall. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr VW- Fahrer auf einen am Straßenrand stehenden PKW-Anhänger auf. Durch den Zusammenstoß prallte der der Anhänger in einen Gartenzaun. An beiden Fahrzeugen sowie am Zaun entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Neuried haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell