Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- 16-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

HattingenHattingen (ots)

Am Sonntagnachmittag fuhr ein 16-jähriger Bochumer mit seinem Motorrad auf der Straße Wodantal in Richtung Hattingen. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er im Kurvenbereich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Kraftrad und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß er gegen den Pkw der entgegenkommenden 58-jährigen Sprockhövelerin, die trotz eingeleiteter Notbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der 16-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme beidseitig voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell