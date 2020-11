Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Durch Ablenkung Handtasche gestohlen

HattingenHattingen (ots)

Ein 70-jähriger Hattinger wurde am Freitagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Großen Weilstraße in seinem Fahrzeug angesprochen. Der Unbekannte sprach den 70-Jährigen durch das geöffnete Beifahrerfenster an, um diesen nach dem örtlichen Bahnhof zu fragen. Im Gespräch verwickelt bemerkte der Geschädigte nicht, wie ihm durch den Täter seine Handtasche vom Beifahrersitz entwendet wurde. Es handelt sich um eine schwarze Adidas Handtasche mit einer braunen Ledergeldbörse. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor.

