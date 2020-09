Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/Lkrs. RW) Treppe beschädigt, danach geflüchtet (07.09.2020)

Oberndorf am Neckar (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am gestrigen Montag zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr in der Suppengasse ereignet hat. Ein Müllfahrzeug soll laut eines Zeugen im dortigen Bereich über eine Treppe gefahren sein und diese hierdurch beschädigt haben. Anschließend klingelte der Fahrer zunächst bei dem Hauseigentümer. Als niemand öffnete, entfernte er sich jedoch, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an das Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423/8101-0.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell