Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Erneuter Enkeltrickbetrug (07.09.2020)

Hüfingen (ots)

Dem Enkeltrick zum Opfer gefallen ist eine 83-Jährige aus Hüfingen am gestrigen Montagmittag. Eine Frau rief die Seniorin an und gab sich als deren Enkelin aus, die wegen eines angeblichen Unfalls in finanziellen Probleme stecke. Die Betrügerin konnte die ältere Dame überreden, zu ihrer Bank zu gehen und einen Geldbetrag im niederen fünfstelligen Bereich abzuheben. Mit der Absicht, ihrer in Not geratenen Enkelin zu helfen, übergab die hilfsbereite Frau das Geld an einen Unbekannten, der nach erneutem Anruf vor dem Wohnhaus der Seniorin wartete. Zu einem weiteren Vorfall kam es, ebenfalls zur Mittagszeit, in Mönchweiler. Hier wurde eine 82-Jährige von einer angeblichen Enkelin aus Freiburg angerufen. Den Betrügern gelang es in diesem Fall jedoch nicht, die Seniorin weiter in ein Gespräch zu verwickeln, da diese den Trick durchschaute und einfach auflegte.

Hinweise zu den immer wieder auftauchenden Betrugsphänomen "Enkeltrick" und dem mit ähnlicher Masche funktionierenden "Falschen Polizeibeamten" findet man im Internet auf den Seiten der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de. Tipps und Hilfe bekommt man auch bei allen örtlichen Polizeidienststellen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell