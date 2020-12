Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbrecher in Kindergarten

GronauGronau (ots)

Durchwühlte Schubladen sowie Beschädigungen an Türen und Fenstern haben Unbekannte in Epe an einem Kindergarten hinterlassen. Aus der Kindertageseinrichtung am Schelverweg entwendeten die Einbrecher zwei Laptops. Ereignet hat sich die Tat zwischen Donnerstag, 16.45 Uhr, und Freitag, 07.10 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweis bitte an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

