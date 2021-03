Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall beim Spurwechsel - Verletzte Frau gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagnachmittag (23.03.2021) offenbar zwei Fahrgäste in einem Linienbus Verletzungen erlitten hatten. Ein 74 Jahre alter Mercedes-Fahrer war gegen 15.20 Uhr in der Kriegsbergstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Unmittelbar vor der Kreuzung Arnulf-Klett-Platz wechselte der 74-Jährige offenbar auf die rechte Fahrspur. Dabei kam es mit einem nachfolgenden Bus der Linie 42 zum Zusammenstoß. Durch die Kollision stürzten im Bus zwei Fahrgäste und erlitten dadurch mutmaßlich leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten noch vor Ort einen 55-jährigen Fahrgast. Der zweite verletzte Fahrgast, bei dem es sich um eine Frau gehandelt hat, verließ noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte den Unfallort. Zeugen, insbesondere der verletzte Fahrgast, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell