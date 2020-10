Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hagen. Katalysator entwendet.

Lippe (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagmittag und Montagmorgen unberechtigt Zugang zu einem Grundstück an der Borchertstraße. Mittels Wagenheber hoben die Täter einen Opel Astra älteren Baujahres an und trennten den Katalysator ab. Mit diesem verschwanden die Diebe unerkannt. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231/6090.

