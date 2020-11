Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Korrektur: Überfall auf Geschäft

Ein Erpresser ging am Donnerstag in einem Laupheimer Stadtteil leer aus.

Gegen 15.30 Uhr betrat der Unbekannte den Verkaufsraum eines Geschäfts in der Bruckgasse in Obersulmetingen. Mit einer Pistole in der Hand verlangte er von einem Angestellten Geld. Dieser reagierte clever und rief laut nach seinem Chef, worauf der Täter zu Fuß in Richtung Felder geflüchtet sei. Der Täter sei schlank, trug dunkle Kleidung, hatte einen schwarzen Schal bis unter die Augen gezogen und eine Kapuze auf. Die Polizei suchte sofort mit mehreren Streifen nach dem Bewaffneten, konnte ihn aber nicht mehr antreffen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und fragt:

- Wer kennt den Verdächtigen oder hat ihn am Donnerstag in Obersulmetingen gesehen? - Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 0731/1880 an die Polizei.

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111

