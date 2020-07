Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher versucht in sechs Häuser einzusteigen und geht leer aus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brake - Zwischen Mittwoch, 29.07.2020, 21:30 Uhr, und Donnerstag, 30.07.2020, 11:00 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter an der Rügener Straße, dem Muschelweg, dem Föhrweg und an der Straße Wefelshof, mehrere Haustüren aufzuhebeln.

Der Unbekannte versuchte am Föhrweg in gleich drei Häuser einzubrechen. Jedoch blieben seine Hebelversuche erfolglos.

Auch die Haustüren der Häuser am Muschelweg und der Rügener Straße, nahe Bornholmstraße, hielten dem Einbruchsversuch stand.

Lediglich an der Straße Wefelshof, in der Nähe eines Familienzentrums, gelang es dem Einbrecher, die Tür zu öffnen. Vermutlich ist er auch in das Gebäudeinnere gegangen. Diebesgut scheint er nicht mitgenommen zu haben.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

