Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 57 Jahre alter Mann einer Firma an der Neckartalstraße hat am Mittwochmittag (24.03.2021) bei einem Arbeitsunfall tödliche Verletzungen erlitten. Gegen 11.30 Uhr erreichte die Rettungsleitzentrale der Notruf, dass ein Mitarbeiter der Firma unter einen Radlader geraten sei. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den Mann vor Ort und begann umgehend mit der Reanimation des Schwerverletzten. Aufgrund der Schwere der Verletzungen verstarb der 57-Jährige noch vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.

