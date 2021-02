Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorläufige Festnahme wegen Verdachts des Drogenhandels

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am Dienstag, 16. Februar 2021, in Schalke einen Mann vorläufig festgenommen, der verdächtigt wird, mit Betäubungsmitteln zu handeln. Zunächst stoppten Polizeibeamte um 18 Uhr eine 19-Jährige, die angab, soeben von einem gleichaltrigen Mann in der Franz-Bielefeld-Straße Cannabis gekauft zu haben. Der 19-Jährige beobachtete das Gespräch offenbar von seinem Wohnungsfenster aus und empfing die Beamten bereits im Hausflur, wo den Polizisten starker Cannabis-Geruch entgegenschlug. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Gelsenkircheners stießen die Beamten auch auf Cannabis sowie diverse Utensilien, die für den Handel mit dem Rauschmittel benötigt werden, und stellten diese sicher. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte außerdem eine Softairpistole und Bargeld sicher. Der Gelsenkirchener wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Gegen ihn wurde wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ein Strafverfahren eingeleitet sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Auch gegen die 19-Jährige aus Gelsenkirchen, die bei dem Festgenommenen Betäubungsmittel erworben hat, wurde Strafantrag gestellt.

