Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrskontrollen am Rosenmontag - zahlreiche Verstöße festgestellt

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Rosenmontag, 15. Februar 2021, bei Verkehrskontrollen zahlreiche Verstöße festgestellt. Die Beamten waren bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in der Zeit von 13 bis 20 Uhr im gesamten Stadtgebiet unterwegs. In der Zeit von 14 bis 19 Uhr wurde außerdem eine Kontrollstelle auf der Ückendorfer Straße eingerichtet. Hier kontrollierten die Polizeibeamten alle vorbeifahrenden Fahrzeuge und ihre Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer. Für einen 34-jährigen Bochumer und für einen 27-jährigen Mann aus Syrien endete die Autofahrt in der Kontrollstelle, da beide nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Sie mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen und ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Da der 27-Jährige über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt, musste er vorher noch eine Sicherheitsleistung erbringen. Beide Männer erwartet ein Strafverfahren. Ein 20-jähriger Fordfahrer und ein 32-jähriger Mercedesfahrer mussten die Beamten zwecks Blutprobe zur Wache begleiten, weil sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs waren. Den beiden Gelsenkirchenern wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Die Polizeibeamten mussten leider 16 Mal feststellen, dass mitfahrende Kinder unzureichend oder gar nicht gesichert waren. Jedes Jahr kommt es zu zahlreichen Verkehrsunfällen auf unseren Straßen. Durch eine korrekte Sicherung von Fahrzeuginsassen können schwere Verletzungen oder sogar Todesfälle bei Verkehrsunfällen verhindert werden. Insbesondere Kinder sind durch ihr geringes Körpergewicht besonders gefährdet. Bitte sorgen Sie also stets für eine ausreichende und korrekte Sicherung von mitfahrenden Kindern in Ihrem Auto!

Insgesamt kontrollierten die Polizisten 125 Kraftfahrzeuge. Sie leiteten sechs Strafverfahren und 21 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Darüber hinaus erhoben die Beamten 45 Verwarnungsgelder wegen diverser Verkehrsverstöße.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell