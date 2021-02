Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei beendet Trunkenheitsfahrt in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Weil vor ihm ein schwarzer Mercedes in "Schlangenlinien" fuhr, hat ein 24 Jahre alter Autofahrer am Mittwoch, 17. Februar 2021, bei der Leitstelle der Polizei angerufen. Der 24-Jährige war um 1.47 Uhr mit seinem Wagen auf der Florastraße unterwegs, als ihm die unsichere Fahrweise des Fahrzeugführers vor ihm auffiel. Die eingesetzten Polizeibeamten stoppten den Mercedes auf der Overwegstraße in Höhe des Musiktheaters. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest des 25 Jahre alten Fahrzeugführers verlief positiv. Die Beamten nahmen den Gelsenkirchener mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten stellten den Führerschein des 25-Jährigen sicher und untersagten ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge. Er konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

