Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201028-3: Autofahrer nach Flucht vor Polizei gestellt - Brühl

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen (27. Oktober) ist ein 32-jähriger Mann vor der Polizei geflüchtet. Gegen 09:15 Uhr fuhren Polizisten auf der Hubertusstraße in Richtung Kaiserstraße. Vor ihrem Streifenwagen fuhr ein Auto, das diverse Schäden am Heck aufwies und keine TÜV-Plakette hatte. Die Polizisten wollten den Fahrer und sein Fahrzeug aufgrund dessen kontrollieren. An der Einmündung zur Kaiserstraße fuhren die Beamten neben den Wagen des 32-Jährigen und forderten ihn auf, rechts abzubiegen und dort anzuhalten. Der Fahrer gab daraufhin unvermittelt Gas, überholte einen vor ihm wartenden Linienbus über die Gegenfahrspur und bog nach links auf die Kaiserstraße ab. Bei dem Abbiegevorgang konnte ein Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto nur durch ein Ausweichmanöver des anderen Fahrers verhindert werden. Die Beamten folgten dem Fahrer, der bis zur Joseph-von-Görres-Straße gefahren war und sich in ein Mehrfamilienhaus begeben hatte. In dem Haus schlug und trat er gegen eine Wohnungstür. Unklar ist bislang, ob er sich dort unberechtigt Zutritt verschaffen oder zu einem Bekannten flüchten wollte. Die Beamten sprachen den 32-Jährigen zu Boden und fixierten ihn zunächst. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Ein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv auf Betäubungsmittel. Zudem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug hatte falsche Kennzeichen. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizisten weiterhin fest, dass der 32-Jährige auf der Flucht ein geparktes Fahrzeug und einen Stromkasten beschädigte. In einem Krankenhaus entnahm ein Arzt dem 32-Jährigen eine Blutprobe. Die Ermittlungen zur Sache haben das Verkehrskommissariat und das Kriminalkommissariat 23 aufgenommen. Der 32-Jährige muss sich nun wegen diverser Straftatbestände verantworten. (akl)

