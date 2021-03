Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/ -Nord (ots)

Ein 20 Jahre alter BMW-Fahrer ist in den frühen Donnerstagmorgenstunden (25.03.2021) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Der Fahrer fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 01.50 Uhr in der Heilbronner Straße auf. Offenbar hatte er an einer Tankstelle mit seinem Wagen gewendet und fuhr die Heilbronner Straße entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Wolframstraße. Die Beamten holten daraufhin den BMW in der Cannstatter Straße, im Bereich des Wolframtunnels, ein. Auf Anhaltesignale, Blaulicht und Martinshorn reagierte der 20-Jährige nicht. Stattdessen fuhr er trotz Rotlicht in die Heilmannstraße, um dann wieder bei Rot in die Staffelstraße zu fahren. Dort kam der Wagen schlussendlich zum Stehen und die Beamten kontrollierten den Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer. Der 20-Jährige stand offenbar während der Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel. Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Tatverdächtigen möglicherweise gefährdet worden sind, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzten.

