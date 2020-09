Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zimmerbrand

Mülheim an der Ruhr (ots)

Um 03:11 Uhr wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr über den Notruf 112 ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Dickebank gemeldet. Die Löschzüge der beiden Feuerwachen, der Führungsdienst und der Rettungsdienst trafen nach wenigen Minuten an der Einsatzstelle ein. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatten Ihre Wohnungen bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Der Treppenraum sowie eine Wohnung im Erdgeschoss waren verraucht. Die Ursache für die Verrauchung war ein brennender Kühlschrank im Kellerbereich. Der Brand konnte durch einen vorgehenden Trupp im Innenangriff schnell unter Kontrolle gebracht werden. Parallel zur Brandbekämpfung wurden Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Nach ungefähr 60 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. (HFi)

