Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Besitzer trifft unbekannten Mann in seinem Fahrzeug an

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Sonntag (10. August), gegen 0.05 Uhr, traf ein Besitzer eines Pkw einen fremden Mann in seinem Fahrzeug an der Jacobastraße an. Nachdem dieser den Mann ansprach, flüchtete er in unbekannte Richtung. Er habe auf den ersten Blick nichts entwendet. Der Mann konnte als zirka 175-180 Zentimeter groß, schlank, Vollbart mit ungepflegtem Äußeren beschrieben werden. Zum Tatzeitpunkt war er mit dunklem T-Shirt und dunkler Kappe bekleidet.

