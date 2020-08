Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Dieseltanks von Arbeitsmaschinen in Wardenburg mit Dreck befüllt +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Freitag, 31. Juli 2020, gegen 21:30 Uhr, Zutritt zum Gelände eines Lohnunternehmens im Kirchweg in Wardenburg und füllte Dreck in die Tanks von drei Arbeitsmaschinen, sodass diese dadurch beschädigt wurden. Die entstandene Schadenhöhe ist derzeit noch unbekannt.

Die Polizei hat gegen den unbekannten Täter ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Zeugen, die ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (876795).

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

