Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mofafahrer fährt in Berne auf Pkw auf und verletzt sich leicht

Delmenhorst (ots)

Ein 17-jähriger Mofafahrer verursachte am Sonntag, 2. August 2020, einen Verkehrsunfall auf der Camper Straße (B 212) und verletzte sich hierbei leicht.

Der Berner war gegen 20:00 Uhr mit seinem Mofa auf der B 212 zwischen Berne und Lemwerder unterwegs und fuhr hierbei hinter dem Pkw eines 48-Jährigen aus Ganderkesee.

Als der Mann aus Ganderkesee mit seinem Pkw vor einer rotzeigenden Ampel anhalten musste, fuhr der Berner mit seinem Mofa auf das Heck des Pkws auf.

Durch die Kollision erlitt der Mofafahrer leichte Verletzungen, die vor Ort keiner Behandlung bedurften.

Sowohl am Pkw als auch am Mofa entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

