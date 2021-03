Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Randalierer wehrt sich gegen vorläufige Festnahme - Umstehende solidarisieren sich

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (24.03.2021) am Mailänder Platz zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche vorläufig festgenommen, die sich gegen polizeiliche Maßnahmen gewehrt haben. Eine Polizeistreife beobachtete zunächst den 16-Jährigen, wie er gegen 19.25 Uhr im Eingangsbereich eines Ladenzentrums am Mailänder Platz ein Werbeschild gegen eine Scheibe stieß. Bei der anschließenden Personenkontrolle wehrte sich der Tatverdächtigen massiv, schlug in Richtung der Polizeibeamten und versuchte zu flüchten. Währenddessen kamen mehrere junge Männer hinzu, solidarisierten sich verbal mit dem 16-Jährigen und störten die vorläufige Festnahme. Erst mit Hilfe weiterer zugezogener Polizeibeamten, darunter auch eine Streife der Polizeihundeführerstaffel, gelang es, die Personengruppe abzudrängen und den 16-Jährigen vorläufig festzunehmen. Ein 15-Jähriger aus der Personengruppe, der sich gegenüber den Einsatzkräften ebenfalls aggressiv verhielt und sich weigerte, die Örtlichkeit zu verlassen, wehrte sich auch gegen die vorläufige Festnahme. Die beiden Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit den jeweiligen Erziehungsberechtigten wieder auf freien Fuß gesetzt.

