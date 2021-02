Polizei Dortmund

POL-DO: Raubdelikt in der Münsterstraße - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Ein junger Mann ist in der Nacht auf den heutigen Sonntag (14. Februar) in der nördlichen Innenstadt durch zwei bislang unbekannte Täter ausgeraubt worden. Diese setzten Pfefferspray ein und flüchteten zu Fuß.

Gegen 0.30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife den offenbar verletzten Mann auf der Mallinckrodtstraße in Höhe der Münsterstraße. An gleicher Stelle telefonierte der 24-Jährige zuvor mit seinem Handy, als zwei Personen auf ihn zugingen. Während ihm der erste Täter das Smartphone aus der Hand riss, sprühte der zweite Täter Pfefferspray in Richtung des Dortmunders. Anschließend flüchteten beide zu Fuß in Richtung Norden.

Bei beiden Verdächtigen handelte es sich um Männer. Einer war etwa 180 cm groß, hatte einen dunklen Teint und trug eine schwarze Jacke mit weißen Streifen auf der Schulter. Der zweite Täter trug eine helle, an den Knien aufgerissene Jeans.

Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231-132-7441 entgegen.

