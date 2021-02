Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Eisbruch drohte an Gebäude

Sprockhövel (ots)

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 18 Uhr zu einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Hauptstraße gerufen. An der Regenrinne hatten sich auf einer Breite von 2 Metern rund 60 Zentimeter lange Eiszapfen gebildet. Damit es nicht zum Eisbruch und infolgedessen zu einer Gefährdung von Fußgängern kommen konnte, wurde das Eis mit Hilfe der Drehleiter entfernt. Die Hauptstraße war während des Einsatzes gesperrt worden.

