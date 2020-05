Polizei Essen

POL-E: Essen: Räuber erbeuten Mobiltelefon - Kontrolle von Verdächtigen führt zur Festnahme

Essen (ots)

45127 E.-Innenstadt: Zwei bislang unbekannte Täter erbeuteten gestern Nachmittag (21. Mai gegen 15:30 Uhr) das Mobiltelefon eines 45-jährigen Esseners, der sich in der Essener Innenstadt im Bereich der Straßen Am Porscheplatz und Fontänengasse aufgehalten habe. Gewaltsam erbeuteten sie ein Huawei-Smartphone und flüchteten anschließend in die nächstgelegene U-Bahn-Station. Der Beraubte wurde leicht verletzt. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Einer der Räuber ist dunkelhäutig, zirka 180 cm groß und in Etwa 30 Jahre alt. Er trug eine helle Hose, ein Hemd sowie eine Kappe und einen weißen Mundschutz. Der Komplize ist ebenfalls dunkelhäutig, zirka 160 cm groß, ebenfalls um die 30 Jahre alt, war komplett dunkel gekleidet und trug einen schwarzen Mundschutz. Während der Fahndung nach den Tätern entdeckten Polizisten einen Mann an der Kreuzung Stoppenberger Straße, Ecke Herzogstraße. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Mann aus Somalia mutmaßlich illegal nach Deutschlang eingereist war. Zudem entdeckten sie eine geringe Menge Drogen in seiner Hosentasche. Er wurde festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Ein Zusammenhang mit dem Raub bestätigte sich jedoch nicht. Zwei weitere Verdächtige konnten an der Südseite des Hauptbahnhofs kontrolliert werden. Auch hier erhärtete sich der Tatverdacht nicht, sodass die beiden Männer aus Guinea vor Ort entlassen wurden. Zeugen, die den Raub oder die Räuber beobachtet haben werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 31 zu melden. (ChWi)

