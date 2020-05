PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 21.05.2020

Limburg (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Mittwoch, den 20.05.2020, in der Zeit von 17.00 - 17.15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Rewe-Getränkemarkt in der Limburger Straße in Bad Camberg ein blauer PKW, Nissan, Qashqai, beschädigt. Der Verursacher des Verkehrsunfalls entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Fein, PHK

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell