Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Schule in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Montag, 06. Januar 2020, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 07. Januar 2020, 6:30 Uhr, durch Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Fensters in eine Schule in der Oldenburger Straße ein.

Im Schulgebäude verschafften sich die Täter Zutritt zu diversen Räumlichkeiten und durchsuchten Schränke erfolglos nach Diebesgut. Im Anschluss verließen sie das Schulgebäude ohne Beute. Bei Begehung des Schulgebäudes im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde darüber hinaus festgestellt, dass mit einem Gullydeckel, der zuvor vom Pausenhof entnommen wurde, ein Fenster eingeworfen wurde.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt. Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe des Schulgeländes beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden (00022547).

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell