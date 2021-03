Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Geschäft eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag (25.03.2021) in ein Geschäft an der Mercedesstraße eingebrochen. Ein Mitarbeiter stellte am Donnerstagmorgen, gegen 06.20 Uhr, Aufbruchspuren an der Eingangstür fest und rief die Polizei. Den Ermittlungen zufolge hebelten die Täter zwischen 17.10 Uhr und 06.20 Uhr die Eingangstür und im Verkaufsraum eine leere Kasse auf. Im Büro brachen sie einen Schrank sowie ein Fenster auf, bevor sie offenbar ohne Beute flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

