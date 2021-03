Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 19 Kilo Marihuana gefunden

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (24.03.2021) einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, im mehrstelligen Kilogrammbereich mit Marihuana gehandelt zu haben. Ermittlungen führten auf die Spur des mutmaßlichen Rauschgifthändlers. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten rund 19 Kilogramm Marihuana sowie sprengstoffähnliche Gegenstände und Schusswaffen ohne entsprechendes Prüfzeichen. Die Beamten nahmen den deutschen Tatverdächtigen fest und führten ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag (25.03.2021) einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell