Polizei Bochum

POL-BO: Herne: Apfeldieb gestellt

Herne (ots)

Ein Ladenbesitzer hat am Mittwochvormittag, 24. März, in Herne einen Apfeldieb verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Gegen 9.55 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Obst- und Gemüseladens an der Bahnhofstraße in Herne einen Mann (24 Jahre, aus Recklinghausen), der aus der Auslage mehrere Äpfel nahm und in Richtung Poststraße davonlief.

Der Inhaber des Ladens, ein 36-jähriger Herner, verfolgte den Mann bis zur Einmündung Poststraße. Dort konnte er ihn bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei festhalten. Die Ermittlungen gegen den Recklinghäuser im Herner Kriminalkommissariat laufen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell