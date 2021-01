Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Wildunfall

BietigheimBietigheim (ots)

In den frühen Morgenstunden befuhr eine 24-jährige Pkw-Fahrerin die B 3, von Bietigheim kommend, in Richtung Karlsruhe. Hierbei kam es mit einer die Straße überquerenden Rotte von Wildschweinen zur Kollision. Ein Wildschwein wurde bei der Kollision getötet. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden am Pkw beträgt etwa 8.000 Euro.

/AR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell