Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, L76b - Von schneeglatter Fahrbahn abgekommen

GernsbachGernsbach (ots)

Die schneeglatte Fahrbahn der L76b führte am späten Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall und einem Sachschaden von insgesamt rund 12.000 Euro. Eine 44 Jahre alte VW-Fahrerin war gegen 17:40 Uhr von Kaltenbronn kommend in Richtung Gernsbach-Reichental unterwegs, als sie aufgrund von Schnee- und Eisglätte in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Hierbei prallte die Mittvierzigerin gegen die Heckseite einer 21-jährigen Nissan-Fahrerin, welche zuvor ebenfalls ins Rutschen geriet und entgegen der Fahrtrichtung mit ihrem Wagen zum Stehen kam. Aufgrund der Kollision wurde der Nissan gegen die Leitplanke gedrückt. Folglich war dieser nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. /sb

