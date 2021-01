Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Von der Fahrbahn abgekommen

SinzheimSinzheim (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochmittag gegen 12:15 Uhr im Bereich der Tiefenauer Straße. Ein 52-jähriger Fahrzeugführer befuhr die K 3731 von Hügelsheim kommend in Fahrtrichtung Sinzheim-Kartung. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrzeuglenker in der Linkskurve von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte der 52-Jährige mit seinem Audi-Pkw gegen einen Ast eines dortigen Baumes. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf insgesamt 11.000 Euro. Glücklicherweise blieb der Fahrzeugführer unverletzt. /kw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell