Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: 61-jähriger Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Tetenbüll (ots)

Am Montagnachmittag (03.08.20), um 16.50 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L310. Ein 18-jähriger Mercedesfahrer befuhr die Everschoper Straße von Uelvesbüll kommend in Richtung Osterhever. Ein 61-jähriger Radfahrer befuhr in gleicher Richtung die Fahrbahn. Hinter ihm befand sich ein unbeteiligter PKW mit geringer Geschwindigkeit. Der 18-Jährige überholte den vor ihm fahrenden PKW und kollidierte beim Einscheren mit dem Radfahrer. Infolgedessen stürzte der 61-jährige in einen Graben. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Husumer Krankenhaus verbracht. Ein Sachverständiger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft für die Unfallaufnahme hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell