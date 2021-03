Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecher bleibt im Kellerfenster stecken - Festnahme!

Bochum (ots)

Er verursachte zu viel Lärm und weckte die Anwohner:

An der Dorstener Straße 10 in Bochum wählten diese am 25. März um 2.45 Uhr den Notruf der Polizei.

Ein 19-Jähriger Wattenscheider - polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen - war zuvor in einen Kellerraum des Wohn-und Geschäftshauses gelangt.

Bei Eintreffen der Beamten versuchte der Kriminelle zu flüchten. Es gelang ihm nicht ganz. Sein Pech - er blieb im Kellerfenster stecken und die Beamten waren schnell.

Beute: Fehlanzeige. Der Einbrecher wurde festgenommen und zur Wache gebracht.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen.

