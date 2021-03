Polizei Bochum

POL-BO: Schwerpunktaktion in Bochum: Polizei tritt für mehr Sicherheit in die Pedale

Bochum (ots)

Pünktlich zum Start der Zweiradsaison hat die Polizei Bochum am gestrigen Mittwoch (24. März) eine Schwerpunktaktion zur Verkehrsunfallprävention für Fahrrad- und Pedelecfahrende durchgeführt und für ein gefahrloses Miteinander im Straßenverkehr geworben.

An einem Infostand vor dem Bochumer Musikforum standen die Expertinnen und Experten der Verkehrsunfallprävention für Fragen zur Verfügung und klärten unter anderem über Gefahren, wie das sogenannte Dooring, falsches Abbiegen sowie Ablenkung im Straßenverkehr auf.

Unter Beachtung der Pandemiebeschränkungen kamen die Polizistinnen und Polizisten mit zahlreichen interessierten Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch und gaben Tipps für den sicheren Umgang mit Fahrrad und Pedelec und deren verkehrssichere Ausstattung.

Zeitgleich haben die Einsatzkräfte bei der Verkehrssicherheitsaktion rund 154 Fahrzeuge kontrolliert. Insgesamt wurden 11 Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben und 49 Verwarnungsgelder erhoben. Diese richteten sich gegen Pkw-, E-Scooter- und Radfahrende - so auch an der Bochumer Springorumtrasse, an der Beamtinnen und Beamte auf ihren Diensträdern Streife fuhren.

Der Kilometer lange kombinierte Rad- und Fußweg kreuzt die wichtigen Ausfallstraßen Wittener Straße, Universitätsstraße, Königsallee und Hattinger Straße. Dank der guten Anbindungen ist die Trasse äußerst beliebt - bei Radfahrenden und zu Fuß Gehenden gleichermaßen. Aufgrund der starken Frequentierung ist gerade hier besondere Rücksichtnahme und gegenseitige Achtsamkeit erforderlich, da die Begegnung auf engstem Raum auch immer eine erhöhte Unfallgefahr birgt.

Um diesem Unfallrisiko entgegenzuwirken, wird das Polizeipräsidium Bochum auch in Zukunft mit einer Vielzahl präventiver und repressiver Maßnahmen dafür eintreten, falsches Verhalten von und gegenüber Fahrrad- und Pedelecfahrenden zu verhindern und die Zahl der Unfälle nachhaltig zu reduzieren - sowohl auf den Trassen als auch im gesamten Straßenverkehr in Bochum, Herne und Witten.

