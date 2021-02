Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizeiliche Maßnahmen nach Verkehrsunfall

Großenlüder (ots)

Am frühen Samstagabend (27.) kam es in Großenlüder zum Einsatz mehrerer Polizeistreifen. Anlass war ein Verkehrsunfall in Großenlüder im Vorfeld. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen waren mehrere Funkwagen im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizeistation in Fulda geführt. Wer Hinweise zu dem Fahrer eines gestürzten Motorradfahrers in der Ortslage Großenlüder um 18:50 Uhr geben kann, meldet sich bitte bei der Polize in Fulda.

