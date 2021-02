Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Vorfahrt missachtet

Schotten - Am Montag (22.02), befuhr gegen 12:30 Uhr ein LKW-Fahrer die B 276 aus Schotten kommend in Richtung Gedern. Bei Einmündung der L 3348 aus Wingershausen auf die B 276 wollte eine Mazda-Fahrerin nach links in Richtung Schotten abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrtsregelung. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Unfallteilnehmer blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 6.000 Euro.

Hundeleine in Fahrrad verwickelt

Wartenberg-Landenhausen - Am Dienstag (23.02.), befuhr gegen 15:30 Uhr ein Radfahrer die Friedhofstraße in Richtung Steinweg. In gleicher Richtung war auch eine Fußgängerin mit ihrem angeleinten Hund unterwegs. Dieser Hund kreuzte plötzlich und unerwartet den Fahrweg des Radfahrers, so dass dieser nicht mehr bremsen konnte. Die Hundeleine fädelte sich ins Fahrrad ein, so dass sowohl der Radfahrer als auch die Hundeführerin zu Sturz kamen. In Folge dessen musste ein Verkehrsteilnehmer schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden.

