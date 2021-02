Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Vollsperrung der B27 nach Verkehrsunfall

Bad Hersfeld - Am Freitag (26.02.), gegen 07:15 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau aus Rotenburg an der Fulda mit einem VW Polo die B27 aus Bebra kommend in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe des Nordhessischen Baustoffmarktes geriet die junge Frau aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Dacia Duster eines 33-jährigen Mannes zusammen. Es entstand Totalschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von etwa 13.000 Euro. Die 19-jährige Frau, sowie auch der 33-jährige Mann, mussten durch die Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen geborgen werden. Beide wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste für etwa 90 Minuten voll gesperrt werden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (24.02.), gegen 13:20 Uhr, stellte ein 56-jähriger Mann aus Bad Hersfeld fest, dass ein bislang unbekannter Täter seinen weißen Mercedes Sprinter, der in der Dreherstraße in Höhe der Hausnummer 11 geparkt war, am linken Außenspiegel beschädigte. Anschließen fuhr der Unfallverursacher weg, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06621/932-0 auf der Polizeistation Bad Hersfeld, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Schenklengsfeld - Am Mittwoch (24.02.), gegen 16:35 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann aus Schenklengsfeld mit seinem VW Golf die Landstraße 3171 in östlicher Richtung und wollte nach links in Richtung Schenklengsfeld abbiegen. Hierbei übersah er den Renault Megane Scenic einer 37-jährigen Frau aus Eiterfeld. Obwohl die Frau noch leicht ausweichen konnte, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Philippsthal - Am Mittwoch (24.02.), gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Vacha mit einem VW Beetle die B62 und ordnete sich in Höhe Eisenacher Straße 15 links ein, um auf das Gelände der dortigen Tankstelle zu fahren. Dabei musste er seinen Abbiegeradius korrigieren und einige Zentimeter zurücksetzen. Hier übersah er den hinter ihm stehenden Ford Fiesta eines 24-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand.

Polizeistation Bad Hersfeld

