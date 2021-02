POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfall mit verletztem Kind, Gersfeld/ Brembach

Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich bereits am Mittwoch (10.02.) in den Mittagsstunden auf der Kreisstraße 41 in Gersfeld/ Brembach ein Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Kind durch eine 24-jährige Autofahrerin aus Tann erfasst und schwer verletzt wurde. Das Kind erlitt einen Beinbruch und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden ist nicht entstanden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hilders unter 06681/9612-0 zu melden.

