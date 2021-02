POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Osthessen

Bebra- Am Dienstag (23.02.), in der Zeit von 13 bis 22 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin aus Ronshausen ihren schwarzen BMW auf einem Parkplatz in der Robert-Bunsen-Straße. Am folgenden Morgen stellte sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise erbeten unter 06623/937-0.

