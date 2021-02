Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Fulda (ots)

Unfall mit City-Bus

Der Hünfelder City-Bus wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 08:00 Uhr beschädigt. Ein 59-jähriger PKW Fahrer aus Fulda fuhr mit seinem PKW Nissan in die Bahnhofstraße in Hünfeld ein und wollte über eine Private Einfahrt sofort wieder wenden. Beim Wenden übersah er den hinter ihm fahrenden City-Bus, der Stadt Hünfeld der von einem 45-Jährigen aus Hünfeld gefahren wurde und fuhr diesem in die rechte Fahrzeugseite. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 4000 Euro

Polizeistation Hünfeld, PHK Will

