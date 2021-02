Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach versuchter Sprengung von Geldautomaten - Tatkleidung gesucht! Polizei bittet um Mithilfe!

Vogelsbergkreis (ots)

Bezug: Pressemitteilung / Erstmeldung des HLKA vom 25.02.21, gemeinsame PM der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des HLKA vom 26.02.21

Wiesbaden / Lauterbach - Nach der versuchten Sprengung eines Geldautomaten in einer Bankfiliale in Lauterbach-Maar in der Nacht zum Donnerstag (25.02.), flüchtete einer der Täter zunächst zu Fuß von der Hauptstraße in Richtung Steinweg und entledigte sich vor der Festnahme seiner Kleidung.

Die Polizei sucht nun eine blaue Latzhose und eine schwarze Sturmhaube.

Es ist nicht auszuschließen, dass der Tatverdächtige diese Kleidungsstücke in einer Mülltonne, einem Garten / Gebüsch oder woanders entsorgt hat.

Hinweise nimmt die Polizeistation Lauterbach unter 06641/971-0 oder das Hessische Landeskriminalamt unter 0611/83-8300 entgegen.

