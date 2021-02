Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld - Philippsthal (ots)

Am Freitag (26.02.21), gg. 11:31 Uhr, befuhr ein 19-jähriger aus Frankfurt mit seinem Kraftrad die Straße Am Zollhaus in Fahrtrichtung Heimboldshausen. Ein 48-jähriger Führer eines Pkw aus dem Wartburgkreis wollte mit seinem Fahrzeug von der Straße An der Flutbrücke nach links auf die Straße Am Zollhaus einbiegen.

Im Kreuzungsbereich stürzte der Kradfahrer und verletzte sich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,-EUR

Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, werden Zeugen gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 932-0 zu melden.

