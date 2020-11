Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

ThalfanThalfan (ots)

Am Montag den 16.11.20 gegen 16:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B327 zwischen den Ortslagen Bäsch und Thalfang, in Fahrtrichtung Thalfang. Dabei kam die Fahrzeugführerin mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und fand ihre Unfallendstellung in dem angrenzenden Ackerland. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang werden von der Polizeiinspektion Morbach entgegengenommen.

