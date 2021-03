Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Unfallflucht in der Schulstraße - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein geparkter weißer Fiat ist am Dienstagmorgen, 23.03.2021, in der Schulstraße in Albbruck von einem unbekannten Fahrzeugführer touchiert worden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fiat war von 07:20 Uhr bis 11:00 Uhr vor einer Bank abgestellt. In dieser Zeit wurde der linke hintere Kotflügel am Fiat von einem rangierenden Fahrzeug beschädigt. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531.

