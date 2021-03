Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 21-Jähriger mit Schreckschusswaffe in Straßenbahn

Freiburg (ots)

Einer vorbei fahrenden Streife wurde gestern, 23.03.2021, in Freiburg-Zähringen gegen 19:15 Uhr von einem Passanten mitgeteilt, dass in der Straßenbahnlinie 4 ein Mann eine Schreckschusswaffe vorgezeigt hatte. Der junge Mann sei in Begleitung von zwei Männern und einer Frau.

Die Straßenbahn konnte durch die Streife des Polizeireviers Freiburg-Nord an der Haltestelle "Berggasse" eingeholt und der Mann einer Kontrolle unterzogen werden. Daraufhin versuchte er auf den Straßenbahngleisen Richtung Gundelfingen zu fliehen, konnte aber von der Streife eingeholt und festgenommen werden. Weitere Streifen mussten die ständig eingreifenden Begleiter des Mannes fernhalten.

Eine Alkomatüberprüfung des 21jährigen Mannes deutscher Staatsangehörigkeit erbrachte 1,18 Promille.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord führt die weiteren Ermittlungen.

