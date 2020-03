Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Bäckerei

Gronau (ots)

Die Tür einer Bäckerei aufgehebelt haben Einbrecher in Gronau. Die Täter verschafften sich so gewaltsam Zutritt zur Filiale an der Gildehauser Straße. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 15.15 Uhr und Samstag, 05.10 Uhr. Ob etwas entwendet wurde, kann nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht gesagt werden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat Gronau: Tel. (02562) 9260.

