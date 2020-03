Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Illegal Müll entsorgt

Ahaus (ots)

Einen Schrank und eine Matratze aus einem Wagen entladen und an den Straßenrand gelegt: Zwei Männer luden so am Samstag illegal Müll an der Legdener Straße zwischen einer Gaststätte und dem dortigen Radweg ab. Eine Zeugin beobachtete gegen 13.15 Uhr den Vorfall und verständigte die Polizei. Bei dem Wagen soll es sich um einen weißen Kastenwagen handeln. Hinweise nimmt die Polizei in Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell