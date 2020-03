Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Ahaus (ots)

Ohne Führerschein hat ein Autofahrer am Sonntagnachmittag in Ahaus hinter dem Steuer seines Wagens gesessen. Polizeibeamte stoppten den Fahrer im Stadtgebiet. Ein Drogentest schlug positiv auf Amphetamine an. Zudem stellten die Beamten bei der Kontrolle fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ein Arzt entnahm dem 35-Jährigen in der Polizeiwache Ahaus eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt nahm somit ein unfreiwilliges Ende. Den Fahrer erwarten die Folgen aus Strafverfahren.

