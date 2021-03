Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Pkw kollidiert mit Baum

Freiburg (ots)

Breisach-Gündlingen - Ihringen - Am Dienstag, 23.02.2021, gegen 20:00 Uhr, kam ein 84-jähriger Autofahrer auf der L134 zwischen Ihringen und Gündlingen in einer Kurve von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Verkehrszeichen und kollidierte anschließend in einem Gebüsch mit einem Baum. Sein Pkw blieb mit der Front auf dem Geäst hängen, sodass das Fahrzeug im 45-Grad-Winkel nach oben stand und später abgeschleppt werden musste. Während der Unfallaufnahme konnte die Polizei bei dem Fahrer nach einer Atemalkoholkontrolle einen Wert von 0,4 Promille feststellen. Ob dies die Ursache für den Fahrfehler war oder weitere Einflüsse eine Rolle spielten, wird derzeit noch ermittelt. Der Mann blieb unverletzt, wurde jedoch zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Fahrer gelangt zur Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

